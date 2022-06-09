ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 26.7% في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 26.7% لشهر أبريل من عام 2022، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل، الصادر على موقع الهيئة العامة للإحصاء أمس، وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية.

وأظهرت النتائج ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 130.17 نقطة خلال شهر أبريل 2022 وفقا لسنة الأساس 2010، مقارنة بـ102.72 نقطة خلال شهر أبريل 2021.

وأوضحت نتائج النشرة الشهرية، ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر أبريل 2022 بنسبة 28.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وارتفاع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 25.1%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، فيما تراجع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 2.0%، مقارنة بشهر أبريل 2021.

ووفقا لنتائج النشرة فقد ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر أبريل 2022، مقارنة بالشهر السابق مارس 2022 بنسبة 0.5%، متأثرا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعا بنسبة 1.3%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ظهر منخفضا بنسبة 2%، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعا بنسبة 2.1%.

وعرفت الهيئة الصناعات التحويلية، بالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، فيما عرفت إمدادات الكهرباء والغاز والماء، بتوصيل الكهرباء والغاز بالإضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، بينما عرفت الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد هذه الصناعات على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن.

وتصدر الهيئة عددا من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.

الرقم القياسي للإنتاج الصناعي حسب الأنشطة

الأقسام الرئيسة :







التعدين و استغلال المحاجر



الصناعات التحويلية



إمدادات الكهرباء



أبريل 2021





100.0



113.1



91.8



أبريل2022





128.3



141.5



90.0



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