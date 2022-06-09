شكرا لقرائتكم خبر صندوق استثماري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صندوق استثماري في مجال التكنولوجيا بقيمة 100 مليون دولار تم إطلاقه في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية وشركة «القابضة» الاستثمارية الإماراتية. وقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وعن الجانب الإماراتي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة» محمد السويدي. ويهدف الصندوق إلى دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو، وتعزيز استمرار الازدهار الرقمي للاقتصاد، عبر تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المالية، إضافة إلى قطاعات التعليم، والأغذية والزراعة، والصحة وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة. ويهدف الصندوق إلى دعم شركات التكنولوجيا عالية النمو، وتعزيز استمرار الازدهار الرقمي للاقتصاد، عبر تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المالية، إضافة إلى قطاعات التعليم، والأغذية والزراعة، والصحة وعلوم الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق استثماري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.