593 ألف منتج إنارة مخالف خلال تفتيش 127 مستودعا

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واستهدفت الجولات 127 مستودعا 32 في المنطقة الوسطى، و74 في مكة المكرمة، و10 في المنطقة الشرقية، و9 في جازان، ومستودعين في نجران.وأشارت الوزارة إلى أن الجولات نتج عنها ضبط 593 ألف منتج مخالف و3 مستودعات غير مطابقة و124 مستودعا مطابقا للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.
وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوعا، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح مطموسة أو ممزقة أو غير مقروءة.
في سياق متصل نفذت الجهات الحكومية جولات رقابية في 3 مناطق بالمملكة على مستودعات سخانات المياه للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة المتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.
واستهدفت الجولات 47 مستودعا 3 في مكة المكرمة، ومستودعا في القصيم، ومستودعا في المنطقة الشرقية، نتج عنها ضبط 5 مستودعات مخالفة و42 مستودعا مطابقا للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.
وشاركت في الجولات الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
متابعة مستودعات الإنارة:
تفتيش 127 مستودعا
ضبط:
3 مستودعات غير مطابقة
124 مستودعا مطابقا
المضبوطات:
593,486 منتجا مخالفا
المخالفات:
- منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة
- منتج يحمل بطاقة غير ملونة
- منتج يحمل بطاقة بدون رمز (QR)
- منتج يحمل بطاقة أوروبية
- منتج يحمل بطاقة كملصق
- منتج يحمل بطاقة غير واضحة
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