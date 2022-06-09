تعاون أردني - مصري في الثروات المعدنية والنفط والغاز

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ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة، أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عن النفط والغاز، وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين وصول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز.
وفي مجال الذهب تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون أيضا في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين.
الغاز و النفط:
- تبادل الخبرات في تطوير الحقول الغازية غير التقليدية واستخراج الغاز ومعالجته
- التعاون في مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب
- تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين وصول الطاقة إلى السكان
- تطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية
مجال الذهب:
- التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية
- تبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية
- تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية
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