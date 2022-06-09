شكرا لقرائتكم خبر 3 مذكرات لدعم برامج توظيف المهندسين والمهندسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمهندسين 3 مذكرات تفاهم وتعاون مع شركتين ومعهد التدريب الصناعي بالمملكة، بهدف دعم البرامج والأنشطة في مجال التدريب والتأهيل والتوظيف للكوادر الوطنية من المهندسين والفنيين من أجل العمل في القطاعات الهندسية.

وأوضح أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن المذكرات التي وقعت مع شركة إير برودكس، وشركة فيريتاس، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي تضمنت اتفاقيات تعاون في مجالات عدة شملت تعزيز مستهدفات برنامج توطين المهن الهندسية والفنية، وتقديم برامج تدريبية تأهيلية نوعية متخصصة موجهة للمهندسين والمهندسات والفنيين والفنيات وطلاب وطالبات التخصصات الهندسية في المملكة.

كما تضمنت مذكرات التعاون في مجال إدارة المشاريع بين الهيئة والشركات والمعهد، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات والاستشارات المهنية بما يدعم محتوى التدريب والتطوير الهندسي والفني، إلى جانب تنظيم المحاضرات وورش العمل التي من شأنها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي للخروج بحلول تسهم في معالجة تلك التحديات، بهدف تحقيق نسبة عالية في توطين المهن الهندسية والفنية، بعد قرار رفع نسبة توطين الوظائف الهندسية الذي أطلق أخيرا بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن العمل في القطاعات الهندسية والفنية المختلفة.

مجالات التعاون:







برنامج توطين المهن الهندسية والفنية



برامج تدريبية تأهيلية نوعية متخصصة



تبادل الخبرات والاستشارات المهنية



تنظيم المحاضرات وورش العمل



3 مذكرات توطين مع: