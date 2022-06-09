2.5 ألف جولة على منافذ بيع المركبات للتأكد من بطاقة الوقود

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واستهدفت الجولات منطقة الرياض، بـ 697 زيارة، ومكة المكرمة بـ 237 زيارة، والمدينة المنورة بـ 175 زيارة، والقصيم بـ156 زيارة، والمنطقة الشرقية بـ 719 زيارة، وعسير بـ 55 زيارة، وتبوك بـ 56 زيارة، وحائل بـ 122 زيارة، والحدود الشمالية بـ 24 زيارة، وجازان بـ 43 زيارة، ونجران بـ 100 زيارة، والجوف بـ 80 زيارة، والباحة بـ 38 زيارة.وكشفت الجولات الرقابية عن ضبط 27 منشأة مخالفة تنوعت بين عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبة، ووجود بطاقة أوروبية أو خليجية دون وجود البطاقة السعودية، وبطاقة اقتصاد الوقود الملصقة تالفة أو ممزقة، وعدم وضع بطاقة اقتصاد الوقود في مكانها الصحيح، وبطاقة اقتصاد الوقود الملصقة غير ملونة (أبيض وأسود).
وشارك في الجولات الرقابية كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
توزيع الجولات على المناطق:
الرياض..................... 697 زيارة
مكة المكرمة.......... 237 زيارة
المدينة المنورة..... 175 زيارة
القصيم.................. 156 زيارة
الشرقية.................719 زيارة
عسير........................55 زيارة
تبوك........................56 زيارة
حائل........................122 زيارة
الحدود الشمالية.....24 زيارة
جازان........................43 زيارة
نجران......................100 زيارة
الجوف.....................80 زيارة
الباحة.......................38 زيارة
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