شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-6-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 9-6-2022.

البورصة تربح 495 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرات إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673.853 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 725.1 مليون ورقة مالية بقيمة 674.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.29%، والعرب على 9.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 10235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4137 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2765 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3983 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1193 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.331 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.49%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.289 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.65%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.25%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 73.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.53%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 32.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.52%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.321 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 25.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.174 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.79%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 27.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.73%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.47%.