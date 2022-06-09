شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الصين من النفط في أعلى مستوياتها منذ 4 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع واردات الصين من النفط الخام خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر، في أعقاب الزيادة في إمدادات الخام القادمة من روسيا، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال عامين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات حكومية صينية إن إجمالي الواردات بلغت خلال الشهر الماضي 83ر45 مليون طن، بما يعادل 84ر10 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ يناير الماضي. كما زادت الواردات بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق.

وزادت واردات الصين من النفط الروسي عبر ناقلات النفط خلال الشهر الماضي إلى 16ر1 مليون برميل يوميا مقابل 08ر1 مليون برميل يوميا خلال أبريل الماضي، بحسب إيما لي المحللة في شركة تحليل بيانات النقل البحري فورتيكسا.