كل ما تريد معرفته عن دعم ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة

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القاهرة - سامية سيد - تدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ريادة الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عبر تنفيذ خطة طموحة لنشر مركز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات لدعم إنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، وتنفيذ برامج متكاملة لرعاية الإبداع الرقمى فى كافة مراحله بدءا من توفير التدريب المتخصص وحتى الوصول إلى الاحتضان والتشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين.

إليك كل ما تريد معرفته عن دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة..

نشر مراكز الإبداع فى المحافظات

تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال العامين 2020 و2021 وتضمنت إنشاء 8 مراكز إبداع فى محافظات المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة.

يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن إنشاء 15 مركزا للإبداع فى المحافظات خلال العام المقبل.

كذلك تتعاون وزارة الاتصالات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة مراكز إبداع مصر الرقمية ومنها شركة بلاج اند بلاى Plug and Play كمشغل لمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة.

استثمارات الشركات الناشئة

بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة نحو 157% لتتضاعف من 190 مليون دولار بعدد 117 صفقة فى عام 2020، إلى 490 مليون دولار بعدد 147 صفقة خلال عام 2021.

احتلت مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير "ماجنيت magnitt ".

كما احتلت المركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير "ومضة".

مدينة المعرفة

يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمى.

تشمل مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالإضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.

تأسيس الشركات عن طريق الإخطار

تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها.

يأتى ذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، و تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة.

التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.