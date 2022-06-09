شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تبحث مع المستثمرين مدى رضائهم عن خدمات التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة يرافقها المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجولة داخل مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، شملت الخدمات المقدمة عبر منظومة الشباك الواحد بدءاً من تأسيس الشركات ومنح الموافقات والتراخيص.

وأجرت الوزيرة زيارة لمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمركز خدمات المستثمرين وذلك للتعرف على ارض الواقع عن مدى رضاء المستثمرين المتعاملين مع الهيئة حول الخدمات المقدمة، حيث تبادلت الوزيرة الحديث مع عدد من المستثمرين وممثلى الشركات المتقدمين للحصول على خدمات الهيئة والمتمثلة فى منح التراخيص والسجل الصناعى والموافقات المتعلقة بالبيئة والمجمعات الصناعية .

وأكدت جامع للمستثمرين سعى الوزارة لاتاحة كافة خدمات الهيئة من خلال فروع الهيئة المنتشرة فى غالبية المحافظات وكذا من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمنتشرة فى كافة محافظات مصر، فضلا عن مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار، وذلك بهدف تيسير حصول المستثمر الصناعى على خدمات متميزة فى اسرع وقت ممكن، مشيرة فى هذا الإطار إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من وضع منظومة حوافز وتيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمار فى القطاع الصناعى.