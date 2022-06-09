شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9 يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا بتعاملات اليوم الخميس 9-6-2022 استمرارا على ما كانت عليه الأسعار أمس الأربعاء 8-6-2022، فأسعار الذهب في سوق الذهب والصاغة ومحال بيع الذهب وفي السوق بشكل عام لم تشهد تغير يذكر.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس الموافق 9-6-2022 ما يقرب من 1146جنيهًا للجرام ومن المتعارف عليه أن الذهب عيار 24 هو الأغلي سعرا في سوق الذهب ولا توجد منه مشغولات ذهبية فهو يأتي علي هيئة سبائك ذهبية.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 صباح اليوم الخميس الموافق 89-6-2022 ما يقرب من 1051 جنيها للجرام، ومن المتعارف عليه أن الذهب عيار 22 من الأعيرة غير المتداولة في السوق المحلية بشكل كبير لا سيما في محال الصاغة.

سعر الذهب عيار21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 ما يقرب من 1003 جنيها للجرام، ويعتبر أن هذا العيار من الذهب هو أشهر أعيرة الذهب هو الأكثر شعبية في مصر، فهو تصنع منه المشغولات والحلى الذهبية بكافة أشكالها، وهو محط أنظار أغلب الناس.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 ما يقرب من 860 جنيها للجرام ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم المبيعات في سوق الذهب بمصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنية الذهب صباح اليوم الخميس 9-6-2022 ما يقرب من8024 جنيها ويزن الجنيه الذهب حوالي 8 جرامات من عيار 21

سعر المصنعية في جرام الذهب

يتم إضافة قيمة المصنعية والدمغة إلى أسعار الذهب الرسمية وهذه القيمة تتراوح ما بين 60 و100 جنيه ، التي يحصل عليها صاحب محل أو التاجر، ويبدأ سعر الجرام عيار «21» من 1090 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، بينما وصل سعر عيار «18» لنحو 940 جنيهًا.