شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة تنظم ندوة تثقيفية لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية ندوة تحت عنوان "تسويق المنتجات اليدوية والتراثية" على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك لأصحاب هذه الحرف.

وأشادت الدكتورة ليلى البيلي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة المرأة بالدعم الذى يقدمه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إلى "اللجنة"، وما تقوم به من أعمال لمساندة أصحاب المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن هذا الدعم يعطي اللجنة دفعه قوية لاستكمال مسيرتها على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

وقالت ليلى البيلى إن الندوة تمثل أهمية كبيرة لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية وخريجي الورش التدريبية التي نظمتها اللجنة لتسويق منتجاتهم بحضور هاني المصري مدير تسويق شركة " feed floor " الدانماركية في مصر والشرق الأوسط.

وطالبت د.ليلى اليلي أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بضرورة الاستفادة من فعاليات الندوة ومضمونها في تسويق منتجاتهم، ومعرفة كيفية تطوير العمل في الفترة القادمة، وأن اللجنة تسعى لدعمهم فنيًا وتعريفهم بأحدث وسائل التسويق.

وشارك في فعاليات الندوة عدد كبير من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من الجنسين، وتأتي فعاليات اللجنة ضمن أنشطتها المتنوعة التي تقوم بها لدعم أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تنميتها والتوسع بها؛ لتصبح من ضمن قاعدة الاقتصاد القومي الداعمة له.