شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مستودعات سخانات مياه مخالفة في 3 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت عدد من الجهات الحكومية جولات رقابية في 3 مناطق بالمملكة على مستودعات سخانات المياه للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة المتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه. واستهدفت الجولات 47 مستودعاً 3 في مكة المكرمة، ومستودعاً في القصيم، ومستودعاً في المنطقة الشرقية، نتج عنها ضبط 5 مستودعات مخالفة و42 مستودعاً مطابقاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه. وشاركت في الجولات الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.