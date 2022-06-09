وزير الإسكان: إطلاق مسابقة التصميم المعمارى لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية

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القاهرة - سامية سيد - الجزار: المسابقة تتيح الفرصة للطلاب للكشف عن مواهبهم وقدراتهم وتذكى روح المنافسة بينهم لإخراج جيل متميز من الشباب مساعد الوزير للشئون الفنية: التقديم يبدأ اليوم الخميس عبر البريد الإلكتروني وحتى نهاية يونيو.. ومنح شهادات تقدير وجوائز مالية للفائزين

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إطلاق مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية، لطلاب الجامعات المصرية الحكومية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، للمشاركة في المسابقة من الكليات التالية (كليات الهندسة – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية)، للوصول إلى أفضل تصميم، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

وأوضح وزير الإسكان، أن طرح هذه المسابقة يأتى من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للكشف عن مواهبهم وقدراتهم، وإذكاء روح المنافسة بينهم، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملى التطبيقى، من أجل إخراج جيل متميز من الشباب يواصل مسيرة البناء والتنمية فى مصرنا الغالية، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الرئاسية بدعم المشاركة الشبابية فى تنمية المجتمع، ودورهم الفعال فى بناء الجمهورية الجديدة، وفى إطار مجهودات الدولة في تطوير منطقة القاهرة الخديوية، لإحياء وترميم المباني، والمناطق ذات الطابع المميز، ودعم ارتباطها بحركة المشاة ووسائل الانتقال المختلفة، لخدمة جميع فئات المجتمع، ومن ضمنها تطوير حديقة الأزبكية، والتي تحتل موقعاً مميزاً بميدان الأوبرا بوسط مدينة القاهرة.

وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: يتم التقدم للمسابقة بمجموعات عمل بحد أقصي 4 طلاب، بالإضافة إلى رئيس الفريق المشارك، على أن يكون عضو هيئة تدريس أو هيئة معاونة، ويتم التقديم عن طريق البريد الإلكتروني للمسابقة "[email protected]"، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس 9 يونيو، وحتى نهاية شهر يونيو الجارى، ويتم تسليم الأعمال المشاركة في المسابقة بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقلعة صلاح الدين الأيوبي يوم 10 أغسطس 2022، وإعلان نتيجة المسابقة، وتسليم الجوائز، وافتتاح المعرض يوم 1 سبتمبر 2022.

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه ستُمنح شهادات تقدير لعدد من المتسابقين تختارهم لجنة التحكيم، كما تُمنح شهادات مشاركة لكل المشاركين في المعرض المصاحب لإعلان نتيجة المسابقة، بالإضافة إلى مكافآت مادية لمجموعات العمل المشاركة مقُدمة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصاحب المركز الأول، وقيمتها 40 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني 25 ألف جنيه مصري، والمركز الثالث 15 ألف جنيه مصري، بالإضافة الى 3 جوائز تشجيعية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه مصري.