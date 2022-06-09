شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 9-6-2022 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 9-6-2022 بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى 18.65 للشراء، 18.71 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.67 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك القاهرة 18.66 جنيه للشراء، 18.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري18.64 جنيه للشراء.

18.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.65 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.67 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر18.65 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة18.66 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"18.65 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.68 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.