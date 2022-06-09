شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يصعد والين يتعثر والأنظار على اجتماع المركزي الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الين إلى أدنى مستوى في عشرين عاما مقابل الدولار اليوم الخميس، في حين صعد اليورو على نحو طفيف قبيل اجتماع مرتقب بشدة للبنك المركزي الأوروبي من المفترض أن يلقي الضوء على خطط البنك المتعلقة بتشديد السياسة النقدية. ومن شبه المؤكد أن البنك سيعلن عن نهاية برنامجه طويل الأمد لشراء الأصول في نهاية هذا الشهر وأن يتعهد برفع سعر الفائدة في يوليو تموز، لكن حجم ووتيرة تشديد السياسة النقدية غير واضحين.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.072 دولار اليوم الخميس إذ لم يطرأ عليه تغير يذكر هذا الأسبوع.

ومن المنتظر إعلان بيانات السياسة النقدية في الساعة 1145 بتوقيت جرينتش على أن يقام مؤتمر صحفي في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.