شكرا لقرائتكم خبر عن «بترورابغ» تحصل على الموافقة لزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • زيادة رأس مال الشركة من 8.76 مليار ريال سعودي إلى 16.71 مليار ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7.95 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 90.75% لرأس مال الشركة

• إصدار 0.907534 سهم جديد مقابل كل سهم واحد يملكه حالياً المساهمون المقيّدون في سجلّات الشركة

• يبدأ التداول والاكتتاب في 14 يونيو؛ وتنتهي مرحلة التداول في 21 يونيو، بينما تنتهي مرحلة الاكتتاب في 26 يونيو

• طرح أسهم حقوق الأولوية تطوراً هاماً في إستراتيجية "بترورابغ" لتحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، حيث سيتم استخدام متحصلات الطرح لسداد التزامات الشركة طويلة الأجل الحالية وتحسين الوضع المالي للشركة

أعلنت اليوم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("بترورابغ")، أحد أكبر مجمّعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة والمدرجة في تداول السعودية (تحت الرمز: 2380) (رمز التعريف الدولي: SA120GAH5617)، حصولها على موافقة المساهمين، بأغلبية كبيرة بلغت 98.8% من الأصوات، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى 16.71 مليار ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عُقد في 8 يونيو 2022م.

وحيث إنه سيزداد رأس مال الشركة بقيمة 7,95 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل زيادة بنسبة 90.75% إلى رأس المال السابق البالغ 8,76 مليار ريال سعودي. ويتماشى الطرح مع الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز وضعها المالي وتقليل الالتزامات طويلة الأجل. وسيتم استخدم متحصلات إصدار حقوق الأولوية في سداد القرض الممنوح لها من قبل المساهمين المؤسسين عن طريق رسملة المبالغ المستحقة للمساهمين المؤسسين والسداد الجزئي لاتفاقيات قروض أسهم الملكية حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وبموجب طرح أسهم حقوق الأولوية، سيزداد إجمالي عدد الأسهم العادية من 876,000,000 سهم إلى 1,671,000,000 سهم، وسيحصل كل مساهم مُقيّد في سجلّات الشركة على 0.907534 حق أولوية مقابل كل سهم يملكه في تاريخ الأحقية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عثمان الغامدي، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات: "بصفتنا شركة مدرجة، فإن أولويتنا الرئيسية هي تحقيق قيمة مضافة مستدامة لجميع المساهمين وأصحاب المصلحة والمجتمع المحلي على المدى البعيد. وتُعد نتيجة تصويت المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية تطوّراً هاماً يتماشى مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تحقيق عوائد قوية للمساهمين. سيتم استخدام متحصلات الطرح لتحسين إدارة التزاماتنا طويلة الأجل الحالية، إلى جانب تعزيز وضعنا المالي وقدرتنا على التطور ومواصلة التقدّم. وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري، أتوجه بالشكر للمساهمين الذين حضروا الجمعية العامة غير العادية وعلى ثقتهم المستمرة بشركة بترورابغ".

وكجزء من طرح أسهم حقوق الأولوية، سيحصل مساهمو "بترورابغ" على حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بناءً على عدد الأسهم التي يملكونها في الشركة عند إغلاق التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 8 يونيو 2022م. كما سيحصل المساهمون طوال فترة الاكتتاب على فرصة شراء الأسهم بسعر 10 ريال سعودي لكل سهم. وبالنسبة لمساهمي "بترو رابغ" الذين يقررون عدم المشاركة في إصدار وطرح أسهم حقوق الأولوية، فيمكنهم بيع حقوقهم خلال فترة التداول.

تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية ومرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 14 يونيو، على أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية بإغلاق السوق في 21 يونيو، بينما ستستمر فترة الاكتتاب حتى إغلاق السوق يوم 26 يونيو.