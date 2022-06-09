شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن فى مصر والكيلو للمستهلك بـ42 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن فى المزارع اليوم وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة، ما بين 31 إلى 33 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء، ويصل سعر كيلو الفراخ للمستهلك بين 40 إلى 42 جنيها للكيلو وقد يختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكى.

وفي ذات السياق تشهد أسعار البيض استقرارا ملحوظا عند 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها في شهر رمضان.

صناعة الدواجن تساهم في دعم الاقتصاد القومي بحجم استثمارات ضخمة وصلت إلى 100 مليار جنيه، واستيعاب نحو 3 ملايين عمالة، بالإضافة إلى توفير الطلب المحلي والتصدير بإنتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا بمتوسط إنتاج سنوي يصل إلى 1.4 مليار دجاجة، والاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بإنتاج 13 مليار بيضة.