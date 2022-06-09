شكرا لقرائتكم خبر عن نمو صادرات الصين في مايو مع تخفيف قيود كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نمت صادرات الصين بمعدل في خانة العشرات في مايو أيار محطمة التوقعات في مؤشر مشجع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استئناف العمل بالمصانع وتراجع العقبات اللوجيستية بعدما خففت السلطات بعض قيود مكافحة كوفيد-19 في مدينة شنغهاي.

وارتفعت الواردات أيضا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في زيادة محل ترحيب من صناع السياسة الصينيين الذين يحاولون رسم مسار اقتصادي للخروج من صدمة في الإمدادات هزت التجارة العالمية والأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية.

ومع ذلك، تواجه آفاق التجارة الصينية مخاطر نابعة من عوامل مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضبابية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتباطؤ الطلب في الخارج.

وقفزت الشحنات المتجهة إلى خارج البلاد بنسبة 16.9 بالمئة في مايو أيار عنها قبل عام، وهو أسرع نمو منذ يناير كانون الثاني الماضي وأكثر من مثلي توقعات المحللين لزيادة قدرها 8.0 بالمئة. وارتفعت الصادرات بنسبة 3.9 بالمئة في أبريل نيسان.