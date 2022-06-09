شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يرتفع متأثر بزيادة الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الخميس مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس آب 50 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 124.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 0153 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 38 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 122.49 دولار للبرميل.

وأغلق الخامان القياسيان أمس الأربعاء عند أعلى مستوى لهما منذ الثامن من مارس آذار، مسجلين مستويات شهداها في عام 2008.