الاقتصاد

الصناعات الكيماوية: إحلال المنتج المحلى بدلا من المستورد يدعم الاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - أكد عماد حمدى ، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية ، رئيس النقابة العامة للكيماويات ، أن المنتج المحلى لابد أن يحل مكان المستورد للتطابق مع رؤية الدولة لدعم الصناعة وتعميقها ، مما يساهم فى توفير فرص العمل ويدعم العامل المصري وبالتالى دعم الاقتصاد الوطنى.

 

أضاف عماد حمدى لـ" الخليج 365 " إن تحقيق هذا الأمر يتطلب وجود رأس مال عامل ، يساهم فى زيادة الإنتاج وتنشيط حركة المبيعات من خلال التصدير، مما يساعد العملة ،وتقوية المنتج أمام المستورد، لافتا إنه من المهم إعادة رسم الخريطة الاقتصادية و الصناعية بشكل كبير ، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مثل اليورو 1 ،  والكوميسا والميركسور مع امريكا الجنوبية  لزيادة الصادرات .

 

أشار إن اي منتج يتم تصنيعه في مصر ،يعنى امكانية تصديره بدون جمارك لتلك الدول ، وهذا قد يكون وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في مختلف الصناعات عبر حزم المزايا التى تتمتع بها البلاد ، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتدعيمها ؛مما يساهم فى زيادة جاذبية مصر ،مقارنة بالدول المحيطة بنا .

 

واقترح عماد حمدى  أن تكون الخريطة الاستثمارية المتضمنة كافة الفرص موجودة فى كل مطارات العالم ، كنوع من الترويج لمصر  وللمنتج المصرى ،بحيث يرى المارون في المطارات  تطور الصناعة والاحتياجات وغيرها، وكذلك الفرص والمزايا أمام  القطاع الخاص .

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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