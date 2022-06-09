شكرا لقرائتكم خبر عن 78.6 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من شركات القابضة الكيماوية 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت موارد الخزانة العامة للدولة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية و شركاتها التابعة نحو 78.6 مليار جنيه ، خلال العام المالي 2020 -2021 مقابل 68.7 مليار جنيه ، خلال العام المالي 2019 -2020 ، وذلك بحسب المؤشرات المالية الرسمية للقابضة الكيماوية.

ووفق المؤشرات فإن معدل النمو بلغ نحو 14% ،ومقابل نحو 73.5 مليار جنيه خطة عام 2020 - 2021، بمعدل نمو نحو 7%.

وفق المؤشرات المالية فإن هذه الموارد، تمثل حصة الدولة في الأرباح والضرائب على المبيعات والضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والضرائب العقارية والرسوم الجمركية‏ والتأمين الصحى.

يذكر أن الجزء الغالب لهذه الموارد الخزانة العامة من الشركة الشرقية إبسترن كومبانى.

يشار إنه بلغ إيرادات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، 19.972 مليار جنيه مقابل 18.1 مليار جنيه.

كما بلغ صافى الربح للشركات التابعة 2.342 مليار جنيه. وبلغت الصادرات نحو 1.326 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه.