شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع المتوسط السنوى لسعر سـلة خامات أوبك لـ 99.3 دولار للبرميل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير أحدث توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سـلة خامات أوبك خلال شهر أبريل 2022 إلى 105.4 دولار للبرميل ، أي بنسبة انخفاض تبلغ 7.1 % مقارنة بالشهر السابق ،بينما تشير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سـلة خاماتها في عام 2022 إلى 99.3 دولار للبرميل ، أي بنسبة زيادة تبلغ 42 % مقارنة بعام 2021 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية أبريل 2022 .

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شـهـر مـارس 2022 بنسبة 20.8 % ( 19.5 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق ، ليصل إلى 113.5 دولار للبرميل .

وأشار التقرير ،أن ذلك يعزى بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط الفعلية ، مع تزايد المخاوف بشأن النقص المحتمل في الإمدادات النفطية في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا ، فضلاً عن اضطرابات الإمدادات في بحر قزوين .