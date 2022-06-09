شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليار ريال.. التدفقات الاستثمارية الأجنبية حتى الربع الثالث من 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، م. ثامر السعدون، أن حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بلغ 65 مليار ريال حتى الربع الثالث من العام الماضي، بينما كان المستهدف 42 مليار ريال خلال عام 2021، فيما بلغ في 2019 نحو 17.11 مليار ريال، مشيرا إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث (فوق 15 سنة) بلغ 34.1 % في حين كان المستهدف 31.4 % وذلك في العام الماضي.

وقال خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس الأربعاء: إن حجم مبيعات الأسر المنتجة المدعوة من بنك التنمية الاجتماعية ارتفع لنحو 10.725 مليون ريال بنهاية العام الماضي، فيما زاد عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات البنك إلى 83.667 عاملا، في حين سجلت التراخيص الاستثمارية نموا بنحو 250 %، مقارنة بعام 2020، إذ تم إصدار 4439 ترخيصا استثماريا أجنبيا، مقارنة بـ 1278 ترخيصا في عام 2020.

وأضاف السعدون: إن البرنامج أجرى نحو 750 إصلاحا اقتصاديا بهدف تنمية القطاع الخاص بالمملكة، إضافة إلى تسهيل فتح الحسابات البنكية لممارسي التجارة الإلكترونية من حاملي السجلات التجارية عبر تقليص عدد المستندات المطلوبة، منوها بزيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48 % في الفترة من 2012 - 2016، إذ وصلت إلى 663 ألف منشأة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأشار إلى أن القطاعات الواعدة سجلت في العام الماضي نموا ملحوظا، إذ بلغ نمو قطاع التجارة الإلكترونية 260 %، وقطاع التعدين 1292 %، وقطاع الترفيه والفنون 906 %، وقطاع السياحة 474 %.

ونوه بارتفاع حصة المرأة في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة إلى 33.5 % في العام الماضي، مقابل 21.2 % في عام 2017، إضافة إلى ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية (المتوسطة والعليا) إلى 39 %، مقابل 28.6 % في فترة المقارنة ذاتها، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة للعام الثاني على التوالي بحصولها على درجة 80 نقطة من 100 نقطة في المؤشر العام لتقرير «المرأة والأعمال والقانون 2021»، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ولفت إلى أن المملكة سجلت رقما قياسيا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأقل وحدة تحلية استهلاكا للطاقة في العالم، للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بـ 2.7 كيلو وات في الساعة/ متر مكعب، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي لأعلى طاقة إنتاجية للمياه المالحة في العالم لمؤسسة التحلية بـ 5.9 مليون متر مكعب يوميا، فضلا عن تسجيل رقم قياسي لأكبر محطة تحلية إنتاجا للمياه المحلاة بمحطة تحلية الجبيل بـ 1.4 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح أن العام الماضي سجل زيادة أعداد المتطوعين بـ 484.251 متطوعا ومتطوعة، مقابل 34 ألف متطوع في عام 2016، إضافة إلى ارتفاع عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة لتصل إلى 3068 منظمة، فضلا عن نمو القطاع غير الربحي بنحو 88 %، مقارنة بعام 2017.

وأفاد بأن رؤية 2030 حددت 96 هدفا إستراتيجيا، فيما وضع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 11 برنامجا تنفيذيا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

وأضاف: إن البرنامج مسند إليه 34 هدفا من 96 هدفا إستراتيجيا للرؤية، تمثل 35 % من الأهداف منها: تحقيق التميز في الأداء الحكومي عبر تعزيز قيم العدالة وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وضمان استدامة الموارد الحيوية بواسطة الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.

وطالب مستثمرون في القطاع الخاص بإنشاء مركز وطني يتولى إدارته القطاع الحكومي والأهلي، منوهين بأن المركز سيعمل على تفعيل مبادرات القطاع الخاص، والعمل على وضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتتناغم مع مستهدفات برامج التحول الوطني.

وانتقد المستثمرون الاعتماد على بيوت الخبرة الأجنبية وعدم الاستفادة من الخبرات الوطنية، لافتين إلى أن الدراسات التي تجريها المكاتب الاستشارية الأجنبية بعضها ذات أثر إيجابي والآخر يصعب تطبيقه، مما يقود إلى عدم القدرة على تفعيلها بالشكل المطلوب، وأحيانا تكون غير مفيدة على الصعيد العملي.

وشددوا على ضرورة قيام المركز الوطني بعملية النهوض بأداء الأجهزة الحكومية بما يحقق المصالح المشتركة وتفعيل رؤية 2030.