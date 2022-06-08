شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تركز على المنتجات السعودية: و تفتتح متجرها الجديد في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدة,المملكة العربية السعودية – يونيو 8 , 2022 لزيادةقوة تواجدها في المملكة , قامت مجموعة لولو التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها بافتتاح أحدث فروعها في المملكة العربية السعودية.

حيث هذا الهايبرماركت يعتبر الرقم 27 في المملكة و 233 على مستوى المجموعة و يقع في حي الروابي , جدة. تم افتتاحه من قبل معالي الأستاذ صالح علي التركي أمين جدة ومكة و بحضور يوسف علي ام اي رئيس مجموعة اللولو و العضو المنتدب و العديد من الحضور. و تم تشريف الافتتاح من قبل السيد رامز الغالب الأمين العام لغرفة جدة.

و بمساحة إجمالية تبلغ 168,000 قدم مربع يتكون هذا المتجر و المؤلف من طابق واحد و بأسلوب حديث لعرض المنتجات الغذائية و الزراعية من المملكة العربية السعودية و تتوفر أيضاً أسماك البحر الأحمر و منتجات اللحوم المحلية في قسم الملحمة والقهوة السعودية و المانجو السعودي و الخضار و الفواكه المحلية و العديد من المنتجات الأخرى.

و هذا الإبراز يأتي من اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في معايرة نهج جديد لتاريخ الطهي و تراث المملكة وتعزيز الأعمال الزراعية المتنامية التي يتم انشاؤها مع قاعدة المستهلكين الشباب الكبير و واسعة المعرفة.

" سعداء برؤية متجر رائع آخر يتم افتتاحه سيخدم عملاؤنا الأوفياء في حي الروابي و الأحياء القريبة منها. افتتاح المتجر الجديد في جدة هو جزأ من خطة توسعنا الاستراتيجية التي تتوائم مع خطة نمونا المستقبلية و الفرص التي صنتعها المملكة العربية السعودية للمستثمرين." قالها يوسف علي ام أي , رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.

و أضاف يوسف علي أيضاً." قيادة المملكة العربية تسعى لتوظيف الشباب و الاستثمار في مناطق جديدة مثل الأعمال الزراعية المحلية – ليس فقط في توفير الأمن الغذائي و إنما لتعزيز هوية المواطنة و الفخر بوطنهم. مجموعة اللولو ستعمل كل شيء ممكنا لدعم هذا من خلال استخدام قاعدة عملائها لرفع هذا التأثير لهذا الغرض."

الشيف السعوديات: أحد اهم الأقسام المعروفة عند افتتاح لولو هايبرماركت هو قسم المأكولات الساخنة الذي سيوفر انواع مختلفة من الطعام من قبل شيف سعودية.

و ستقوم هذه النساء بتحضير الأطباق السعودية الشعبية اللذيذة وستكون قياس لتأثير توظيف النساء السعوديات. و قسم القهوة السعودية الخاص سيكون لتسليط الضوء على البن المزروع في السعودية. تجربة التذوق والحديث عن عادات القهوة في السعودية.

وكجزأ من التزام المجموعة في دعم أهداف تقدم و تطوير المجتمع المحلي في السعودية, هناك أكثر من 3200 موظف سعودي يعملون حاليا في لولو, و منهم 1000 موظفة. لتوظيف المواطنين الشباب لتدريبهم و تهيأتهم للمستقبل. وفي نهاية العام سيكون هناك 4000 موظف سعودي. و متوقع ان يكون هناك 5000 موظف سعودي بنهاية 2023.

ويوجد 427 موقف للسيارات و تم توفير كل مستلزمات الراحة لتوفير تجربة تسوق سهلة من خلال كاونترات المحاسبة الخضراء لتوفير الفاتورة الرقمية. كما أعلن مؤخراً, متجر الروابي سيوفر للعملاء صوت البيئة والخدمات التقنية المتطورة للفاتورة الرقمية حيث سيحصل العميل على رسالة نصية لهاتف العميل عند صندوق المحاسبة. و سيتوفر في المتاجر المتنوعة مثل اي اكسبرس, بلش , و لولو كونكت التي توفر المنتجات الالكترونية و الرقمية.

وشهد الافتتاح إطلاق حملة منزل الحلم و الذي سيتم من خلال السحب من قبل السيد يوسف علي حيث سيحصل فائز واحد على شقةالاحلام و هناك أيضاً 30 فائز بجائزة قيمتها 5000 ريال قسائم شرائية بجوائز ستصل قيمتها لنصف مليون ريال. وهذه الحملة ستكون في منطقة جدة.

وحضر هذه المناسبة السيد أشرف علي المدير التنفيذي لمجموعة اللولو و السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية و السيد رفيق محمد مدير منطقة جدة و العديد من ممثلي لولو.