مؤشر لقياس نضج 12 منصة حكومية رقمية

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وأوضح الصويان في المؤتمر الوطني الثامن للجودة بالمدينة المنورة، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية سيركز على قياس نضج 12 منصة حكومية رقمية في دورته الأولى باعتبارها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، وهي منصات: اعتماد وأبشر ومدرستي وناجز وسكني وقوى وتوكلنا وصحتي وسابر وبلدي وفسح وإحسان.ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه لنضج المنصات الحكومية على ثلاثة مناظير أساسية وهي تحقيق رضا المستفيد وتحسين تجربة المستخدم وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات.
وأكد الصويان أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين أو مقيمين أو زوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية، وبالتالي تعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تعد الجهة المختصة بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، حيث إنها تعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، بالإضافة إلى إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية، وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.
مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية
يستهدف قياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية. يركز في دورته الأولى
اعتماد أبشر
مدرستي ناجز
سكني قوى
توكلنا صحتي
سابر بلدي
فسح إحسان
يعتمد في قياسه على 3 مناظير:
- تحقيق رضا المستفيد
- تحسين تجربة المستخدم
- آلية معالجة الشكاوى والبلاغات
المستهدفات الوطنية:
- تحسين جودة حياة الأفراد
- تسهيل ممارسة الأعمال
- تعزيز التنافسية
- زيادة كفاءة العمل الحكومية
- تعزيز مكانة المملكة الرقمية
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