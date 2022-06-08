ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل إلى 33.5% في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة إلى 33,5% في عام 2021 مقابل 21,2% في عام 2017، بالإضافة لارتفاع نسبة تقلدها للمناصب الإدارية (المتوسطة والعليا) إلى 39% في عام 2021 مقابل 28,6% عام 2017.

وأشار خلال لقاء تم بغرفة الشرقية أمس، إلى تقدم المملكة في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة للعام التالي على التوالي بحصولها على درجة 80 نقطة من 100 نقطة في المؤشر العام لتقرير (المرأة والأعمال والقانون 2021) الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، مبينا أن مؤشر المملكة في تقرير (المرأة والأعمال والقانون) 31,8 نقطة من 100 نقطة عام 2018 و70.6 نقطة من 100 نقطة.

المنشآت الصغيرة

ولفت إلى زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48% في الفترة ما بين 2016 و2021، مشيرا إلى الوصول لأكثر من 663 ألف منشأة بنهاية الربع الثالث 2021، مبينا تسجيل نمو ملحوظ في القطاعات الواعدة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ النمو في قطاع التجارة الالكترونية 2,600% وقطاع التعدين بنسبة 1,292% وقطاع الترفيه والفنون 906% وقطاع السياحة بنسبة 474%.

750 إصلاحا

وذكر السعدون أن برنامج التحول الوطني أجرى أكثر من 750 إصلاحا اقتصاديا بهدف تنمية القطاع الخاص بالمملكة، بالإضافة إلى تسهيل فتح الحسابات البنكة لممارسي التجارة الالكترونية من حاملي السجلات التجارية من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة.

34 هدفا للبرنامج

وذكر أن البرنامج أسند إليه 34 هدفا من 96 هدفا للرؤية، حيث تمثل 35% من أهداف الرؤية منها تحقيق التميز في الأداء الحكومي عبر تعزيز قيم العدالة وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية واستدامة الموارد الحيوية بواسطة الحد من التلوث بمختلف أنواعه.