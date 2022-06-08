شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين الصناعة وسدايا لدعم إنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مذكرة تفاهم؛ بهدف التنسيق بين الطرفين لدعم إنشاء مركز التميز للذكاء الاصطناعي لقطاع الصناعة، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لإدراج المملكة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ورفع تصنيفها، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

ووقع مذكرة التفاهم - عبر الاتصال المرئي -، كل من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي.

وتتمثل أوجه التعاون في المذكرة في دعم مراجعة وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي لدى الطرفين، إضافة إلى التنسيق بين الطرفين؛ لنشر الوعي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة.

ونصت المذكرة على بحث سبل دعم تطوير مبادرة المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم لتسريع تبني التقنيات المتقدمة في منظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتشجيع المنافسة، وتبني الابتكار في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم الجهود المبذولة لتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات العلاقة بقطاع الصناعة، إضافة إلى بحث سبل دعم تطوير المشروعات والشراكات والاستثمارات في مجالات التعاون المشتركة.