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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودية للكهرباء أعلنت عن تقديم 5 خدمات جديدة للمشتركين، ضمن مساعيها لتحسين وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية، ومن أبرز الخدمات المقدمة المتابعة المباشرة لمعدلات الاستهلاك ومقارنتها.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أن الخدمات الجديدة ستمكن المشتركين من مراقبة نمط الاستهلاك، ومقارنة الاستهلاك الشهري أو الأسبوعي أو اليومي، عبر الموقع الالكتروني للشركة أو تطبيق الكهرباء.

وأشارت إلى إمكانية حصول المشترك على قراءة العداد عن بعد؛ للاطلاع على معدلات استهلاكه من خلال التطبيق الالكتروني للكهرباء، داعية مشتركيها إلى تحميل تطبيق الشركة للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.