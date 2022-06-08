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وناقشت الدورة التدريبية التي شارك فيها أكثر من 1115 مشاركا، برامج ريادة الأعمال، وطرق توطين الوظائف، ودور البنوك الوطنية الممول الرئيس لبرامج ريادة الأعمال، والفرق بين ريادة الأعمال والاستثمار، وطرق تصحيح وتطوير المنشآت القائمة والمتعثرة، وأساليب تطوير البيئة التنافسية للمشروعات الريادية، إلى جانب كيفية مساعدة صاحب المنشأة في اكتشاف وتحليل وضع المشروع والتعرف على أسباب التعثر، وأساليب إعادة بناء عمليات تشغيل المشاريع والتنظيم المؤسسي وإنشاء قيمة جديدة للمنشأة، إضافة إلى استعراض نماذج للمشاريع الريادية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة أبها نظمت دورة تدريبية لريادة الأعمال، بالتعاون مع غرفة الباحة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الغرفتين.وناقشت الدورة التدريبية التي شارك فيها أكثر من 1115 مشاركا، برامج ريادة الأعمال، وطرق توطين الوظائف، ودور البنوك الوطنية الممول الرئيس لبرامج ريادة الأعمال، والفرق بين ريادة الأعمال والاستثمار، وطرق تصحيح وتطوير المنشآت القائمة والمتعثرة، وأساليب تطوير البيئة التنافسية للمشروعات الريادية، إلى جانب كيفية مساعدة صاحب المنشأة في اكتشاف وتحليل وضع المشروع والتعرف على أسباب التعثر، وأساليب إعادة بناء عمليات تشغيل المشاريع والتنظيم المؤسسي وإنشاء قيمة جديدة للمنشأة، إضافة إلى استعراض نماذج للمشاريع الريادية.

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