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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الزراعة العضوية عنوان معرض نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، وسط حضور عدد من المهتمين بهذا النوع من الزراعة.

وضم المعرض الذي استمر 3 أيام عددا من الأركان التي تعرف بالزراعة العضوية، وأهميتها وآلية التحول، ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضوية، إضافة إلى خطورة استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية وأثرها على التربة، والتعريف بطرق مكافحة الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيميائية.

وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أن أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع التقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي، والإسهام في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين.

وأفاد الفرع بأن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء خال من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية، والمنتجات المعدلة وراثيا، وتوفير منتجات موثقة وآمنة وصحية بجودة عالية.