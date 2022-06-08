للتيسير على المواطنين.. التموين تمد فترة تسجيل رقم المحمول على البطاقات

الشارقة - اميمة ياسر - قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتي 31 من يوليو المقبل، بدلا من نهايتها آخر الشهر الجاري، للتيسير على المواطنين، وإعطاهم فرصة أطول.

وكانت وزارة التموين، قد أصدرت قرارا بإتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بأصحاب البطاقات التموينية، إلكترونيا، عبر بوابة مصر الرقمية، بالاضافة إلى موقع دعم مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار، أنه تيسيرا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة علي بون صرف الخبز ( توجه إلي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 2022/6/30 -قبل أن يتم مدلها لنهاية يوليو-.

وتضمنت المادة الثانية أنه يتم فتح موقعي ( دعم مصر www.tamwin.com.eg/ - مصر الرقمية digital.gov.eg/ ) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين.

ونصت المادة الثالثة على أنه يتم التنبيه على مديري المديريات بأخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكزالخدمة المطورة الأتي..

-الخدمة مجانية تماما

-المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية لرب الأسرة، ورقم تليفون مسجل باسمه.

- لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.

- لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة، ويسمح بان يكون أحد المستفيدين.

بينما استثنت المادة الرابعة أسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين علي الحركة وليس لديهم خط محمول ، علي أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وارسال أصول المستندات إلي ديوان عام الوزارة ( الإدارة

العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم.

وكانت وزارة التموين، أتاحت إمكانية تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا عبر موقع دعم مصر، تخفيفا على المواطنين من عناء الذهاب إلى مكاتب التموين.

ويمكن لكل مواطن له بطاقة تموين، وظهر على بون العيش، أو السلع رسالة بضرورة تحديث بطاقته بإضافة رقم هاتف مسجل باسمه في شركة الاتصالات، الدخول لموقع دعم مصر، عبر الرابط التالي: https://www.tamwin.com.eg/ واختيار أيقونة تسجيل المحمول.

بعد ذلك يتم إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقما، ثم إجراء عملية البحث، وستظهر رسالة من خيارين، إما استكمال إجراءات الإضافة أو أن البطاقة محدثة ولا تحتاج لرقم هاتف.