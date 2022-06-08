شكرا لقرائتكم خبر عن كونستراكشن ريفيو أونلاين: «مجمع العروس» مشروع معماري واعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «يضم المشروع أكثر من 18 ألف وحدة سكنية متنوعة الفئات والأشكال، بحيث تناسب جميع شرائح المجتمع».

* «المجمع جزء من إستراتيجية أكبر لتطوير أحياء نابضة بالحياة وحديثة داخل مدن المناطق المختلفة الواقعة داخل المملكة لزيادة رفاهية المواطن والمقيم».

سلط موقع «كونستراكشن ريفيو أونلاين» العالمي، المهتم بأخبار قطاع التشييد والبناء حول العالم، الضوء على انطلاق مشروع مجمع العروس المتكامل في جدة، مؤكدا أنه واعد ويتمتع بطموحات سكنية كبيرة، ضمن الخطة الشاملة للتطوير العمراني في المملكة بوجه عام، وجدة بصفة خاصة.

وقال الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «تم إطلاق مشروع مجتمع العروس المتكامل في جدة رسميا، ويضم أكثر من 18 ألف وحدة سكنية متنوعة الفئات والأشكال، بحيث تناسب جميع شرائح المجتمع».

وأضاف الموقع أن المشروع يقع على مساحة تقارب 4 ملايين متر مربع من الأرض الواقعة في الجزء الشمالي من المحور التجاري الحديث، ويمتد حتى بوابة الحج والعمرة في المشاعر الإسلامية المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيضم مجمع العروس المتكامل ممرات للمشاة وحدائق ومسارات للدراجات ومدارس ومقاهي وكذلك المساجد التي سيتم تطويرها على أعلى المستويات.

وسيتم أيضا تصميم المجمع المتكامل لتقديم نمط حياة منفتح وحديث يضمن أيضا الحفاظ على التصاميم الحضرية المحلية للبلاد، بالإضافة إلى التراث الغني، وسيربط موقع المشروع السكان بشبكة النقل العام في المدينة الصاخبة بالإضافة إلى طرقها الرئيسية.

ويندرج مشروع مجتمع العروس المتكامل في جدة تحت مظلة شركة التطوير العقاري الوطنية السعودية (روشن)، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السيادي.

وأردف الموقع: «تم الإعلان عن المشروع خلال مباراة الاتحاد والهلال في دوري كأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو المشروع الثاني الذي تطوره روشن».

ليس هذا وحسب؛ حيث يعد مجمع العروس جزءا من إستراتيجية أكبر لتطوير أحياء نابضة بالحياة وحديثة داخل المدن المناطق المختلفة الواقعة داخل المملكة لزيادة رفاهية المواطن والمقيم، وتقديم صورة أجمل عن أسلوب العيش في المملكة.

ويعد المشروع أيضا خطوة مهمة أخرى نحو طموحات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين ورفع جودة الحياة لجميع مواطني المملكة، بالإضافة إلى تعزيز مستويات ملكية المنازل في جميع أنحاء البلاد.

وتم تصميم الحي الجديد بمنهجية معمارية تحافظ على التصاميم التراثية والحضرية التي تُبرز الثقافة والطراز المعماري للمنطقة، وذلك بما يتوافق مع الاحتياجات اليومية والتطلعات المستقبلية لمختلف شرائح المجتمع السعودي.

وتستعد مدينة جدة، التي هي مركز محافظة جدة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، لاحتضان نهضة معمارية كبرى، حيث تعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة، والوجهة الأولى للسائحين الترفيهيين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، وبلغ عدد سكانها 4.697.000 نسمة اعتبارا من عام 2021، كما تبلغ مساحتها الإجمالية 84.658 هكتارا (ما يعادل 846.58 كم2)، وهي ثاني أكبر مدن المملكة بعد العاصمة الرياض، وأكبر مدينة في منطقة مكة المكرمة، وتعد بوابة الحرمين الشريفين، لذا فالمنطقة مثالية لإقامة مثل هذه المشروعات الإنشائية المستقبلية.