شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. توسعات استثمارية فى قطاع المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، لعل أبرزها ما أعلنته شعبة الأدوية عن الاتجاه لتوسع الاستثمارات في قطاع صناعة المكملات الغذائية في مصر، خاصة مع الحوافز الكبيرة لهذا القطاع الحيوي.

شعبة الأدوية: توسعات استثمارية في قطاع المكملات الغذائية

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمستحضرات بالغرف التجارية، إن صناعة المكملات الغذائية فى مصر تمر بمرحلة ازدهار فى ظل هيئة سلامة الغذاء المصرية والتى منذ انشاؤها قامت بتنظيم تسجيل وتداول وصناعة المكملات الغذائية فى مصر، وأن هناك اتجاه استثماري قوي نحو صناعة المكملات في مصر.

وأشار في بيان له اليوم، إلي أن سلامة الغذاء ساعدت فى ازدهار صناعة المكملات الغذائية والتى عانت منذ عشرات السنين من تحديات جعلت معظم الشركات تبتعد عنها وفى نفس الوقت انسحبت استثمارات كثيرة منها ولكن منذ إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية والتى تتبع أحدث النظم العالمية ومعها كانت الاجرات أسهل وأسرع.

وكشف أن كثير من الشركات والاستثمار تتجه إلي هذه الصناعة حالياً وبقوة وفى نفس الوقت كان لهيئة سلامة الغذاء المصرية دور هام فى توفير المكملات الغذائية الرافعه للمناعة، أثناء جائحة فيروس كرونا بالإضافة إلى زيادة التصدير إلى افريقيا خمس أضعاف ماكان يتم تصديره فإن استمرار سلامة الغذاء المصرية هو استمرار لتوطين صناعة المكملات الغذائية تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية.





مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار الجهاز للترقية

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه يوم 23 يونيو الجاري.

وقال رئيس الجهاز إن مشروع القرار قد تضمن 10 مواد، ونص المشروع على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى30/6/2022 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.

وفى هذا السياق، فقد تضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2022، حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.





زيارات ميدانية لوفد البنك الدولى لتفقد المشروعات التنموية فى مصر

نظمت وزارة التعاون الدولي، زيارات لوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ فبراير 2020، حيث تم تفقد عدد من المشروعات التنموية التي شارك البنك في تمويلها في قطاع الصحة (الوحدة الصحية بمنطقة ميت عقبة) والأمن الغذائي (صومعة برقاش إحدى مشروعات صوامع تخزين القمح التي مولها البنك)، والحماية الاجتماعية (وحدة الخازندار الاجتماعية)، كما زار الوفد مدينة القاهرة الفاطمية، والمتحف القومي للحضارات، ومنطقة أهرامات الجيزة.

وضم وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، كلا من ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، وكاتارزينا زاجدل – كوروسكا، المدير التنفيذي للبنك بأذربيجان، و راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب للبنك الدولي بمصر، وعبد المحسن الخلف، المدير التنفيذي للبنك بالمملكة العربية السعودية، وأدريانا كوغلر، المدير التنفيذي للبنك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأرماندو مانويل، المدير التنفيذي للبنك بأنجولا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وعبد السلام بيلو، المدير التنفيذي المناوب للبنك لعدد من الدول الأفريقية، وميجيل كويلهو، المدير التنفيذي المناوب للبنك بألبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية، وسيسيليا ناهون، المدير التنفيذي المناوب للبنك بالأرجنتين وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وبيير رومان هيوير، كبير مسؤولي الحوكمة في الأمور المتعلقة بمجلس الإدارة في السكرتارية، كما شاركة السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و ياسمين الحيني، مسئول مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

758.7 مليون دولار تبادلا تجاريا بين مصر والمغرب 2021 ومباحثات لإنشاء مركزين تجاريين

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن وزير الصناعة والتجارة المغربي سيقوم بزيارة للقاهرة على رأس وفد فني لاستعراض عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية وبحث التحديات التجارية العالقة بين البلدين وإيجاد حلول عاجلة لها، وبما يسهم في تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، وذلك في إطار زيارتها الحالية للمغرب، والتي تضمنت عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسئولين ورجال اعمال، وقد شارك في الاجتماع السفير ياسر عثمان سفير مصر بالمغرب، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجاري سليمان خليل رئيس المكتب التجاري المصري بالمغرب.

وقالت الوزيرة، إن مصر والمغرب ترتبطان بعلاقات تاريخية كبيرة، مؤكدةً ضرورة تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية لمستويات متميزة ترقى لمستوى العلاقات والروابط المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس وتعكس المقومات والإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.

وأشارت جامع، إلى أن اللقاء تناول الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك بجانبيه بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين، وكذا استعرض مقومات صناعات السيارات بمصر والمغرب وإمكانيات تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين في هذا الصدد.