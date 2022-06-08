شكرا لقرائتكم خبر عن تساوي وشركة وطن الأولى يوقعان اتفاقية تطوير البنية التحتية لمخطط بالمنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن سلسة النجاحات وفق رؤيتها نحو بنية تحتية مستدامة

وقعت شركة تساوي اتفاقية تطوير مخطط رقم ش.د ١٥٦٥ بمدينة الظهران مع شركة وطن الأولى العقارية.

* والتي ستقوم تساوي من خلالها بعمل الدراسات اللازمة واستصدار التراخيص والموافقات من الجهات ذات العلاقة حيث تشمل أعمال تطوير البنية التحتية للمشروع وتشمل أعمال التسوية وأعمال فتح الطرق و السفلتة وأعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنارة و تصريف مياه الأمطار.

وتعمل شركة تساوي المصنفة بالدرجة الأولى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفق رؤية واضحة تتلخص في تقديم أفضل الحلول في أعمال تطوير البنية التحتية للمشاريع العقارية وفق جودة متقنة ومنهجية مهنية في إدارة المشاريع.

هذا وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وطن الأولى العقارية الأستاذ / خالد بن إبراهيم العجلان أن توكيل أعمال التطوير المتكاملة لشركة تساوي نظير ما تحفل به من إنجازات ومشاريع نوعية وفريق عمل متكامل وعالي المهنية.

من ناحيته أكد الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الحميداني الرئيس التنفيذي لـشركة تساوي أن اختيار مالك المشروع لتساوي كمطور للمشروع هو إضافة نوعية ومقدرة وداعم كبير نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

وتعتبر هذه المشاريع ضمن استراتيجية شركة تساوي وأهدافها التي تصب في تطوير العديد من المخططات السكنية والصناعية في منطقتي الرياض والشرقية والتي تهدف إلى تحقيق رؤية 2030 نحو تنمية اقتصادية شاملة لكل قطاعات الأعمال وبالأخص السكني والصناعي حيث تعمل الشركة على حزمة أخرى من المشاريع النوعية؛ لتسهم بذلك في تطوير مشاريع عقارية متنوعة ونوعية.