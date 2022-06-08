شكرا لقرائتكم خبر عن اتكال للخدمات المحاسبية تشارك في المعرض الدولي للتجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك منصة اتكال للخدمات المحاسبية التابعة للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المعرض الدولي للتجارة الإلكترونية خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو 2022م في الرياض، وتأتي هذه المشاركة بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة بهدف التوعية بمنصة اتكال والخدمات المحاسبية التي تقدمها للمستفيدين، لتحقيق بيئة محاسبية رقمية تساعد على نمو الأعمال عبر عدد من مقدمي الخدمة المسجلين في المنصة والمرخصين من قبل الهيئة.

وتقدم المنصة خدمات محاسبية إلكترونية تخدم طالبي الخدمات المحاسبية ومقدميها من منشآت ومكاتب المحاسبة والمراجعة، والمحاسبين المستقلين، ومزودي الأنظمة المحاسبية.

ويمكن الاستفادة من الخدمات المحاسبية التي تقدمها منصة اتكال عبر الموقع الإلكترونيetikal.sa