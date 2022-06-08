شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تتيح خدمات إلكترونية جديدة للشركات المساهمة والأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأتي الخدمات تسهيلاً لبدء العمل التجاري في المملكة

- تضمنت إمكانية تأسيس شركة مساهمة والتحول إلى شركة مساهمة

- إصدار خطاب عدم الممانعة للشركات المساهمة المدرجة

كشفت وزارة التجارة عن إطلاق خدمات جديدة للشركات المساهمة والأجنبية عبر الفرع الرقمي للوزارة، وذلك حرصاً منها على تسهيل بدء العمل التجاري، وتحفيز البيئة التجارية في المملكة.

وبينت الوزارة أن الخدمات الجديدة للشركات المساهمة، تضمنت إمكانية تأسيس شركة مساهمة، والتحول إلى شركة مساهمة، وإصدار خطاب عدم الممانعة للشركات المساهمة المدرجة، وإصدار القرار الوزاري بإعلان تأسيس أو تحول الشركة إلى شركة مساهمة.

كما مكنت الخدمات الجديدة من تأسيس الشركات الأجنبية أو المختلطة، وإصدار فروع للشركات الأجنبية، وتجديد وتعديل وشطب السجلات التجارية للشركات الاجنبية، والحصول على مستخرج سجل تجاري للشركات الاجنبية.

وتتم جميع هذه الخدمات بشكل إلكتروني، ودون الحاجة لزيارة مقر الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن الفرع الرقمي لوزارة التجارة يقدم 86 خدمة لقطاع الأعمال، ويمكن الوصول لجميع الخدمات للفرع الرقمي للوزارة عبر الرابط: ‏e.mc.gov.sa