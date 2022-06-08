شكرا لقرائتكم خبر عن «السواحة» يناقش أوجه التعاون مع قبرص لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في مكتبه اليوم، بنائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية بجمهورية قبرص كيرياكوس كوكينوس، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيدس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية القبرصية وفرص تعزيزها في مجالات التقنية والبحث والابتكار، كما ناقشا خلال لقائهما السبل الكفيلة بتطوير أوجه التعاون بتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

كما ناقش الاجتماع الذي استعرض فيه السواحه إمكانات البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي عززت مكانة المملكة الرقمية بوصفها أكبر وأسرع وأعلى صاحبة اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مناقشة فرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة، والتحول المهم الذي تشهده المملكة على الأصعدة كافة، الأمر الذي ينعكس على نمو وازدهار الاقتصاد الرقمي.