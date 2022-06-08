شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يشارك فى المؤتمر الإقليمى"مستقبل التشغيل ودور ريادة الاعمال"بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الجلسة الثانية للمؤتمر الإقليمي "مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال إفريقيا" الذى نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.

هذا ويتم تنظيم المؤتمر من خلال المنصة الإقليمية eina4jobs (Entrepreneurship, Innovations and Advice for Jobs) بتمويل من التعاون الدنماركي.

واستعرض شاش في الحلقة النقاشية التي تناولت برامج ريادة الاعمال الحالية وتشجيع الابتكارات التشغيلية الواعدة جهود الجهاز في هذا الإطار والقى الضوء على الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي يوفرها الجهاز للمشروعات الابتكارية ورواد الأعمال من تدريب وتمويل ودعم فنى.

وأضاف شاش أن الجهاز بادر بتنفيذ أول برنامج بنظام رأس المال المخاطر بتمويل من مجموعة البنك الدولى بلغ 50 مليون دولار والذى تم من خلاله تمويل عدد من الصناديق الاستثمارية الواعدة التي تقوم بدورها بدعم المئات من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة.

وأوضح شاش خلال الحلقة النقاشية أن الجهاز يهدف من خلال تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر إلى تقديم نموذج ناجح لهذا النوع الجديد من التمويل في السوق المصرى مما يعمل على نشر ثقافة تمويل المشروعات الابتكارية بين مؤسسات التمويل المتخصصة في مصر ويشجعها على دعم رواد الأعمال موضحا أن الجهاز يشارك في تنفيذ برامج تدريبية لتدريب الكوادر البشرية في هذه المؤسسات لتعريفها بقواعد وآليات تمويل رأس المال المخاطر مما يخلق قاعدة عريضة تقوم بتمويل المئات من المبتكرين ورواد الأعمال.

وأشار شاش إلى أن الجهاز يقوم بتقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبى احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها ومنها تمويل هذه المشروعات بأسعار عائد تنافسية وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي والتي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية.

ويشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والوزراء من مصر والمغرب وتونس بهدف تحليل التغييرات التي يشهدها سوق العمل بشمال إفريقيا والتي تسارعت مؤخرا بفعل الثورة التكنولوجية وجائحة كوفيد 19.