شكرا لقرائتكم خبر عن "الحكير": إعادة افتتاح 40 متجراً في "الظهران مول" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير البدء في إعادة افتتاح متاجرها البالغ عددها 64 في الظهران مول على مراحل.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه تمت إعادة فتح 40 متجراً اليوم الأربعاء واستؤنفت ساعات العمل الاعتيادية، فيما توقعت إعادة فتح 15 متجراً خلال الأسبوعين المقبلين، في حين ستبقى 9 متاجر -تلك الموجودة في الجزء الذي طاله الحريق بشكل مباشر- مغلقة حتى إشعار آخر.

وأوضحت أن الأثر المالي للحادث غير جوهري في ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة لجميع المتاجر، كما واصلت الشركة خدمة زبائنها في الفروع الأخرى بالمنطقة الشرقية والمتواجدة في مول النخيل ومول الراشد.