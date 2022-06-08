شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات ينظم معرض "اشترى مصرى" لأعضاء السلك الدبلوماسى والجاليات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون بين جهاز تنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف جهات الدولة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية والترويج للثقافة الفنية المصرية العريقة ومساندة أصحاب تلك الحرف وتسهيل مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية لعرض منتجاتهم التراثية واليدوية الفريدة المستوحاة من التراث المصري الأصيل، مما ينعكس على نمو أعمالهم وتطوير منتجاتهم ويفتح لهم آفاق تسويقية جديدة في الداخل والخارج.

ينظم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة الخارجية معرضا للمنتجات اليدوية التراثية والهدايا بمقر الوزارة بكورنيش النيل في القاهرة تحت عنوان "اشتري مصري"، وذلك على مدار يومي 8 و9 يونيو الجاري، وذلك لعرض منتجاتهم أمام أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المعرض العشرات من العارضين من عملاء جهاز تنمية المشروعات الفنانين وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لعرض تشكيلة متنوعة وراقية من المنتجات التراثية واليدوية من بينها الإكسسوارات الفضة والنحاس والتللي والحجازة والصدف والخيامية والديكوباج والمنتجات الجلدية المتنوعة والفاخرة وكذلك منتجات سيوة ومنتجات أخميم ومشغولات سيناء والمفروشات والملابس التراثية والمشغولات الزجاجية والعطور والبخور.

وأشادت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون المستمر بين اللجنة وجهاز تنمية المشروعات خاصة في عرض وترويج المنتجات التراثية التي تمثل جزء عزيز من تاريخ مصر وتلاقى اعجاب كافة الدبلوماسيين المقيمين فيها وتسهم في تعريفهم بحضارة مصر الغنية بالفنون والابداع وأضافت أنه يتم تنظيم معرض المنتجات التراثية بالتعاون بين الجهاز ووزارة الخارجية بشكل دوري منذ عام 2017 حيث تم تنظيم 7 دورات سابقة في مقر الوزارة والنادي الدبلوماسي وقلعة صلاح الدين وأماكن أخرى مختلفة حيث لاقت منتجات العارضين استحسان الجاليات الأجنبية نظرا لجودة المنتجات وتنوعها.