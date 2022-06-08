شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان اليوم إطلاق مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية الذي يستهدف قياس نضج المنصات والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والقنوات التابعة لها، وذلك من خلال مجموعة من عناصر القياس لتحسين التجربة وزيادة رضا المستفيدين وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثامن للجودة، في المدينة المنورة، أن مؤشر نضج التجربة الرقمية سيركز على قياس نضج (12) منصة حكومية رقمية في دورته الأولى باعتبارها من المنصات ذات الأولوية التي اختيرت بناء على معايير محددة، وهي منصات: اعتماد وأبشر ومدرستي وناجز وسكني وقوى وتوكلنا وصحتي وسابر وبلدي وفسح وإحسان.

ولفت إلى أن المؤشر يعتمد في قياسه لنضج المنصات الحكومية على ثلاثة مناظير أساسية وهي تحقيق رضا المستفيد وتحسين تجربة المستخدم وآلية معالجة الشكاوى والبلاغات.

وأكد الصويان خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثامن للجودة أهمية مساهمة الحكومة الرقمية في تحقيق المستهدفات الوطنية، من خلال تحسين جودة حياة الأفراد من مواطنين أو مقيمين أو زوار، إضافة إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة العمل الحكومية. وبالتالي تعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تعد الجهة المختصة بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، حيث إنها تعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، بالإضافة إلى إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية، وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.