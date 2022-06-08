شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر .. وعيار 21 يسجل 1005جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن سجلت نفس مستويات سعر الإغلاق أمس مع ثبات في الطلب على الذهب وترقب في حركة الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: جرام الذهب عيار 21 بسعر 1005 جنيهات للجرام. جرام الذهب عيار 18 يسجل 862 جنيها. جرام الذهب عيار 24 يسجل 1148 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب 8040 جنيها.

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب اليوم ط وسط ترقب صدور بيانات التضخم في أميركا وبعدما تخلى الدولار عن بعض مكاسبه.وسجلت العقود الآجلة للذهب عند التسوية 1852.10 دولار للأونصة بما يمثل ارتفاع بنحو 0.5%.

كما صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.66% إلى 22.20 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين بنحو 0.50 عند 1012.20 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم بنحو 1% عند 1981.70 دولار للأوقية.

وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في إفادتها أمام اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي بأن مسألة التضخم هي أولى أولوياتها، مؤكدة أن الاقتصاد الأميركي يواجه مستويات غير مقبولة من التضخم ولابد من وجود موقف مناسب في الميزانية للمساعدة في تخفيف الضغوط التضخمية دون تقويض الاقتصاد.