شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 10248 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 1785 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 12605 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 4139 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.62% ليصل إلى مستوى 1827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 2731 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.77% ليصل إلى مستوى 3909 نقطة.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 2.1 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 14579 سهم، شراء الثالثة 100 ألف سهم، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 200 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية 30 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 50 ألف سهم، 9004 سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 9000 سهم.