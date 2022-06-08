شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تنظم ندوة حول طريقة التسجيل فى الفاتورة الإليكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات ندوة تثقيفية لأعضاء الغرفة لتعريفهم بطريقة التسجيل بالفاتورة الالكترونية، وذلك بحضور كل من رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية و الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام الاتصال المتكامل بالمصلحة.

وقال النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة ستواصل عقد مزيد من اللقاءات مع كافة المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة، وذلك لخدمة أعضاء الغرفة، وتوفير كافة المعلومات والتسهيلات التي تساعدهم في التعامل الفوري مع كافة التحديات التي تواجههم.

وأضاف النائب طارق حسانين، في تصريحات صحفية اليوم، أن غرفة الحبوب تفتح قنوات اتصال مستمرة مع جميع الجهات الحكومية في وزارة المالية والصناعة والتموين، لتنسيق العمل المشترك والوصول إلى حلول واقعية لكافة القضايا التي تهم القطاع والتوعية الأمثل لمجتمع الأعمال بغرفة الحبوب.

ووجه رئيس غرفة الحبوب الشكر إلي السادة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب على مشاركتهم في الندوة التثقيفية للغرفة التي حضرها عدد كبير من أعضاء الغرفة، مشيداً بالدور والجهد الكبير المبذول من قبل مصلحة الضرائب لحل عوائق التعامل مع الفاتورة الإليكترونية.

ومن جانبه قال رئيس شعبه المطاحن حسين بودي، إن هذه الندوة لن تكون الأخيرة وهناك قائمة تضم عدد من الفعاليات المرتقبة خلال الفترة المقبلة و ذلك في إطار دور الغرفة الحيوي في خدمة أعضاءها و العمل علي إمداد اعضاء الغرفة بالمعلومات اللازمة والوقوف علي كل ما يطرأ من تطور تكنولوجي.

وأشار محمد سليمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب و رئيس لجنه التصدير بالغرفة، إلي أن هناك جهد ملموس من الحكومة لتقديم يد العون إلي القطاع الخاص واستمرار الحوار حول كافة القضايا العالقة التي تهم مجتمع الأعمال بقطاع الحبوب لما لهذه الغرفة من دور محوري في توفير احتياجات الأسواق من السلع والحبوب الاستراتيجية.

ومن جانبها قالت داليا سامى، المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحبوب، إن الغرفة تسعى لإزالة كافة المعوقات ومواجهة حالات الإلتباس لدى الأعضاء فيما يتعلق بالإجراءات الضريبية وغيرها كجزء من دور الغرفة في رفع معدلات التوعية القانونية لأعضاءها.

وتابعت المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحبوب، أن الغرفة تسعى لتنظيم دورات وندوات متتالية خلال الأيام القادمة للمساهمة في منح أعضاء الغرفة كافة المعلومات والأدوات القانونية وإطلاعهم على الخدمات كجزء من دور الغرفة في خدمة أعضاءها طبقاً لتعليمات رئيس غرفة الحبوب.