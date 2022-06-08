شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة تصاريح زيارة الآثار لطلاب المدارس والجامعات والمصريين والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدفع وتنشيط حركة السياحية الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري لجمهور الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية وربطه بالمتاحف والمواقع الأثرية، تستمر وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمنح أسعار مخفضة على تصاريح الزيارة السنوية لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة.

ويستهدف هذا النوع من التصاريح السنوية طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية، وطلاب الجامعات، والمصريين والعرب المقيمين. ويبلغ سعر تصريح الزيارة السنوي لطلاب المدارس 50 جنيه، ويبلغ الخاص بطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيه في السنة، أما الخاص بالمصريين والعرب المقيمين فيبلغ 400 جنيه في السنة.

ولا تشمل هذه التصاريح زيارة مقابر كل من الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.