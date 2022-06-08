شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى يصدر قرارا بتشكيل اللجنة النسائية للرياضات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد العربى للرياضات الإلكترونية، قرار بتشكيل اللجنة النسائية بالاتحاد، برئاسة الأميرة الجوهرة بنت تركى بن بندر ال سعود.

وريد حمد الشريانى الظاهرى ( الإمارات ) نائبا أول ، وزينب سلمان الجنابى نائبًا ثانى (العراق)، كما تم اختيار الكاتبة الصحفية أمنية يحيى أمينًا عاما وهى تشغل منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية.

وفى العضوية كل من ملهام نجداء الحورى ( المغرب ) ورشا محمود أحمد الرمعة ( فلسطين ) ونور نبيل الاحمد ( لبنان ) وأسماء سعيد اليحياءى ( سلطنة عمان ) وشيماء محرز الزوارى ( تونس ).

وقال هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد العربى، إن اللجنة قد تحدد لها وفقا للقرار عدة مهام هى نشر الرياضات الالكترونية بين العنصر النسائى وتبنى وتأهيل الكوادر التى من شأنها دعم مشاركة العنصر الحيوى والهام فى مجال الانشطة الرياضية.

وأضاف شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للرياضات الالكترونية أن اختيار الزميلة الصحفية أمنية يحيى هى بداية قوية للجنة محورية للاتحاد، حيث أن المراة فى كافة مراحلها العمرية تهتم بهذه الرياضات سواء للممارسة فى بداية مرحلة الصبا او بالتاثير على الأطفال خلال مرحلة ما بعد الزواج وتكوين الاسرة وكذلك مشاركة الأزواج فى رياضة اصبحت تفرض نفسها فى كافة أماكن الحياة، فاللجنة لابد وان تتصدى لمشاركة فاعلة وموثرة للعنصر النسائي لما له من إيجابيات وفوائد متعددة.

وقالت أمنية يحيى إن مسئولية الأمانة العامة تلقى علينا مزيد من المسؤليات تجاه الفتاة والمراة العربية ودعم مشاركتها بإيجابية وليس المشاركة الشكلية، فقد وصل الى نهائيات البطولات الكبرى فى مصر فتيات متميزات وكانوا منافسات اقوياء امام الشباب الاكثر تمرسا لهذه الرياضة مما يؤكد الحاجة للمزيد من الاحتواء واتاحة الفرص للشقيقات من كافة ارجاء الوطن العربى .