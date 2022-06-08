وزارة البترول: 99% نسبة الإنجاز فى حسم شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية : منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أحدثت نقلة كبيرة في التعامل مع الشكاوى وحلها

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول أولى اهتماماً كبيراً بحل شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها في اطار حرصه على تذليل اى صعوبات تواجههم واداء الخدمات المتنوعة التي يقدمها القطاع للمواطن في حياته اليومية بكفاءة عالية تحقق رضا المستخدمين ولاسيما توفير الوقود واستخدام الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات وغيرها.

وأشار الملا الى الدور الايجابى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتي أحدثت نقلة كبيرة منذ انطلاقها في إدارة التعامل مع الشكاوى والاستجابة لها، مؤكدا أهمية دورها كنافذة تواصل جديدة للقطاعات الحكومية مع المواطنين ومسار سريع للتعامل مع شكاويهم التي يتم استقبالها عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة بأسرع وايسر الطرق، وتحظى بدعم ومتابعة كاملين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتوضح مؤشرات البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أن وزارة البترول والثروة المعدنية حققت نسب انجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة وحسمها وصلت إلى 99% من الشكاوى التي تلقتها بما يفوق النسبة المخططة البالغة 98%، حيث تلقت عدد 49371 شكوى تم التعامل مع 48819 شكوى وجارى التعامل مع 552 شكوى متبقية.

وأكد الوزير أن توجيهاته لشركات البترول والغاز الطبيعى تؤكد بإستمرار على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة وتوفير كل السبل لحلها وذلك فى اطار استراتيجية القطاع لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وان المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعى هي أحد أوجه الحياة اليومية التي لا غنى عنها لدى المواطنين وتعكس بدورها صورة قطاع البترول لدى الجمهور.

ووجه الوزير الشكر لإدارة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على دورها الإيجابى في استقبال شكاوى المواطنين المعنية بقطاع البترول والغاز والتنسيق المشترك مع القطاع لحلها وتذليلها، كما وجه الوزير الشكر لفريق عمل الوزارة المشارك بالمنظومة وممثلى شركات البترول والغاز على الجهد المبذول في الاستجابة الفورية وإدارة التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة بما جعل الوزارة بإستمرار في قائمة الوزارات الأعلى انجازاً في التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها.

وتتيح منظومة الشكاوى آليات متنوعة لإستقبال الشكاوى بأسرع وايسر الطرق حيث يمكن التواصل مع المنظومة من خلال القنوات التالية وهى البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، والخط الساخن 16528، وتطبيق "في خدمتك" على موقع Google Play.