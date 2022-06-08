شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: اتجاه استثمارى قوى نحو صناعة المكملات الغذائية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية والمستحضرات بالغرف التجارية، إن صناعة المكملات الغذائية فى مصر تمر بمرحلة ازدهار فى ظل هيئة سلامة الغذاء المصرية والتى منذ انشاؤها قامت بتنظيم تسجيل وتداول وصناعة المكملات الغذائية فى مصر، وأن هناك اتجاه استثماري قوي نحو صناعة المكملات في مصر.

وأشار في بيان له اليوم، إلي أن سلامة الغذاء ساعدت فى ازدهار صناعة المكملات الغذائية والتى عانت منذ عشرات السنين من تحديات جعلت معظم الشركات تبتعد عنها وفى نفس الوقت انسحبت استثمارات كثيرة منها ولكن منذ إنشاء هيئة سلامة الغذاء المصرية والتى تتبع أحدث النظم العالمية ومعها كانت الاجرات أسهل وأسرع.

وكشف أن كثير من الشركات والاستثمار تتجه إلي هذه الصناعة حالياً وبقوة وفى نفس الوقت كان لهيئة سلامة الغذاء المصرية دور هام فى توفير المكملات الغذائية الرافعه للمناعة، أثناء جائحة فيروس كرونا بالإضافة إلى زيادة التصدير إلى افريقيا خمس أضعاف ماكان يتم تصديره فإن استمرار سلامة الغذاء المصرية هو استمرار لتوطين صناعة المكملات الغذائية تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية.