شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في التعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستويات سعر الإغلاق أمس مع ثبات في الطلب على الذهب وترقب في حركة الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر.





أسعار الذهب اليوم:جرام الذهب عيار 21 بسعر 1005 جنيهات للجرام.

جرام الذهب عيار 18 يسجل 862 جنيها.

جرام الذهب عيار 24 يسجل 1148 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 8040 جنيها.

كشف ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، أن الطلب على السبائك شهد تراجعا كبيرا منذ النصف الثاني من مايو الماضي، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب من 1250 إلى 1000 جنيها للجرام تقريبًا، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لحائزي السبائك واللذين اشتروا عند نقاط ومستويات سعرية مرتفعة، حيث بلغ سعر الجرام في سبائك الذهب مستوى 1400 جنيها للجرام وحاليا متراجع إلى 1150 جنيها

وأضاف "عبد الله" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المستويات غير المسبوقة التي سجلها الذهب في الأسبوع الأول من شهر مايو 2022 كان بمثابة بلونة اختبار، الأمر الذي جعل اللذين تكالبوا على شراء الذهب تعرضوا لخسائر كبيرة تخطت 250 جنيها في جرام الذهب، وهذا كان قرار خاطئ للشراء في هذا التوقيت.

وأشار ، إلى أن المشغولات الذهبية التقليدية تشهد طلب متوسط في المرحلة الحالية، وأن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا جعلت المستهلك في حالة ترقب لوضع السوق المستقبلي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

وبشأن السوق العالمي للذهب، أوضح ان السوق العالمي يترقب حاليًا اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منتصف هذا الشهر، في حين تشير التوقعات والتقارير إلى رفع مرتقب للفائدة الأمريكية بواقع 0.5 % الأمر الذي يؤثر على جاذبية المعدن النفيس، لكن السوق المصري له وضع خاص في ظل المرحلة الحالية وقد لا يتأثر كثيرا بسعر أونصة الذهب في حالة تراجعها مع رفع الفائدة الأمريكية.